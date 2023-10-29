Fethiye’de eğitim gören bir grup üniversite öğrencisi, özel birkurumun öncülüğünde öncülüğünde Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla Türk Bayraklarıyla yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi. Fethiye semalarında dalgalanan bayraklar renkli görüntüler oluşturdu.

Fethiye’de özel bir kurumun öncülüğünde yamaç paraşütü firmalarınca düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencisi 11 kişi Babadağ’ın 1900 metre pistine çıktı. Hazırlıkların ardından pilotlar eşliğinde ilk kez yamaç paraşütüyle uçuş yapan öğrenciler, gökyüzünde Türk Bayrakları açtı. Havada yan yana gelen yamaç paraşütü pilotlarının gösterisi, pilotlar tarafından kaydedildi. Cumhuriyet Bayramı’nda unutulmaz anlar yaşayan öğrencilerin sevinç ve heyecanları gözlerinden okundu.

İşadamı Ali Onur Ertaş, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet’in 100. yılını öğrencilerle gökyüzünde kutladıklarını söyledi. Atatürk’ün "Kanatlı bir gençlik memleketin geleceği bakımından en büyük güvencedir" sözünden yola çıktıklarını belirten Ertaş, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.