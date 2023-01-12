Muğla’nın Fethiye ilçesinde Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Turizm Polisi Büro Amirliği’ne ait nostaljik cip hizmete başladı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait turizm Polisi nostaljik cipi Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde vatandaşlara da tanıtıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Turizm Polisi Büro Amirliği’ne ait nostaljik cip hizmete başladı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait turizm Polisi nostaljik cipi Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde vatandaşlara da tanıtıldı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Turizm Polisi Büro Amirliği’ne ait nostaljik cip hizmete başladı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait turizm Polisi nostaljik cipi Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde vatandaşlara da tanıtıldı. Üzerinde “112 Acil Çağrı Merkezi” ve “Turizm Polisi” yazılı cipin 1954 model Tuzla cipi olduğu kaydedilerek özel günlerde milli bayramlarda ve kutlamalarda kullanılıp yaz aylarında turizm amaçlı etkinliklerde görev alacağı bildirildi. Cipi çalıştırıp özelliklerini inceleyen gençler ve vatandaşlar çok nostaljik ve yerinde bir çalışma yapılmış şeklinde yorumlarlarken bazı vatandaşlarda cipin önünde bol bol fotoğraf çektirdiler.