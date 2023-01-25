Muğla’nın Fethiye ilçesinde trafik ekipleri drone destekli denetim yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan sürücüler drone ile tespit edilerek para cezası kesildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde trafik ekipleri drone destekli denetim yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan sürücüler drone ile tespit edilerek para cezası kesildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce şehir merkezinde trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülere trafik kurallarına uyma yönünde alışkanlık kazandırılması için Mustafa Kemal Bulvarı, Maliye Kavşağında drone denetimi yapıldı. Gerçekleştirilen drone destekli denetimlerde kırmızı ışık ihlali başta olmak üzere kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek, uygulama noktasında çevrildi. Kurallara uymayan sürücülere de ekipler tarafından cezai işlem uygulandı. Trafik ekiplerince drone denetimlerinin düzenli olarak yapılacağı öğrenildi.