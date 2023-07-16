Muğla’nın Fethiye ilçesinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması ile beraber, ilçenin en kalabalık cadde ve sokakları boş kaldı. Yüksek hava sıcaklığından etkilenen vatandaşlar evlerinden çıkmamayı tercih etti.

Bu yaz tüm yılların en sıcak yazı yaşanırken, Türkiye’de hissedilir derecede artan hava sıcaklıkları yaşam şartlarını olumsuz şekilde etkiliyor. Hava sıcaklıkların 40 dereceleri açması nedeniyle insanlar işlerine bile gitmekte zorlanırken, turizmin gözde yerlerinden birisi olan Fethiye’de bile hava sıcaklıkları nedeniyle ana cadde ve sokaklar boş kaldı. Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle su tüketimi de arttığı için büyük marketlerde dahi su bulmak da vatandaşlar zorlanıyorlar. Market raflarındaki su bölümleri boş kalınca vatandaş soğuk su bulmak için büyük çaba gösteriyor.

Isınan hava elektrik kesintilerini de beraberinde getirdi

Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle evlerinden çıkmakta zorlanan vatandaşlar, evlerinde klima ile serinlemeye çalışırken, bazı bölgelerde trafolar bile yetersiz hale geldi. Bu yüzden de Fethiye’nin birçok yerinden sık sık elektrik kesintisi ihbarlara alınmaya başlandığı öğrenildi. Özellikle Çiftlik, Karaçulha, Göcek, Çamköy gibi mahallelerde 10 dakika gelen elektrik tekrar kesilerek yaklaşık 2,5 saatlik elektrik kesintisine yol açıyor. Yaklaşık 3 günden beri sürekli kesilip ve gelen elektrikler ise vatandaşların tepkisine yol açtı.