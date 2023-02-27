Fethiye’de sahte krem üretip, satan şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye’de sahte krem üretip, satan şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye’de sahte ilaç üretildiği bilgisini alan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak ilaç yapma suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, merdiven altı tabir edilen sahte krem üretimi yaptığı belirlenen M.K. isimli şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. M.K isimli şüphelinin belirlenen 4 adresine eş zamanlı operasyon yapan ekipler, adreste 9 bin sahte krem, ruhsatsız tabanca ve 118 fişek ele geçirdi. Şüpheli M.K.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.