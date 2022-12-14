Muğla’nın Fethiye ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı tarla ve bahçelerde su taşkınları oluştu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı tarla ve bahçelerde su taşkınları oluştu.

Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından, Fethiye’de yağışlar gece boyunca etkili oldu. Sağanak yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, özellikle Foça, Çiftlik ve Karagedik mahallelerinde tarla ve bahçelerde su taşkınları yaşandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyunca su baskını yaşanan alanlarda çalışmalarını sürdürürken, oluşan su baskınlarında mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığı öğrenildi.