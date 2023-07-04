Önemli turizm bölgelerinden Fethiye’de safari turları yapan araçların denetimleri aralıksız sürüyor. Fethiye Trafik Büro Amirliği Ekipleri tarafından kurallara uymayan araçlara idari para cezası uygulandı.

Turizm sezonunda Fethiye’de turist yoğunluğu devam ediyor. Tatilin tadını safari yaparak geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler ise turlara katılıyor. Sezon yoğunluğunda herhangi bir olumsuz durum oluşmaması için Fethiye Trafik Büro Amirliği Ekipleri denetimlerini sürdürüyor. 50’ye yakın safari aracını denetleyen ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye atan 5 araca 2 bin 180 TL idari para cezası uyguladı.

Fethiye Trafik Büro Amiri Gökhan Kam, turizm ilçesi olan Fethiye’de özellikle üzeri açık seyreden safari araçları denetimlerini yaptıklarını belirtti. Telafisi mümkün olmayan acı olayların ve kazaların zaman zaman ülkemizin farklı bölgelerinde olduğunu ifade eden Kam; “Fethiye’de bu tür kazaların olmaması ve minimize edilmesi için denetimlerimiz devam edecektir" dedi.