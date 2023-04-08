Fethiye’de Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye KOM Büro Amirliği ekipleri ruhsatsız ve kaçak silahlanmanın önlenebilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.

Fethiye’de ruhsatsız ve kaçak silahlanmanın önlenebilmesi yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Fethiye KOM Büro Amirliği ekipleri, S.K. ve E.Ş. isimli şahısların otobüs yoluyla ilçeye Karadeniz bölgesinden ruhsatsız tabanca getirdiği ve sattığına yönünde bilgilere ulaştı. Yapılan operasyonda şahısların ikametinde 3 adet ruhsatsız silah, bu silahlara ait 3 adet şarjör ile 48 adet mermi ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.