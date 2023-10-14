Fethiye’de "4. Uluslararası Fethiye Spor Festivali" üçüncü haftası, ’rowing beach sprint kürek yarışı’ müsabakaları ile devam etti.

Rowing Beach Sprint Kürek Yarışı Fethiye’nin Çalış Plajı’nda gerçekleştirildi. Spor Festivali kapsamında geçen yıl Türkiye’de ilk kez Fethiye’de yapılan kürek yarışları bu senede devam etti. Yarışlarda sporcular kıyasıya mücadele etti. Koşu ve kürek sporunun birleşimi ile oluşan ’rowing beach sprint yarışına 4 farklı şehirden 170 sporcu katıldı. Bazı yarışların startını Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş verdi.

Fethiye’de Ekim ayının spor etkinlikleriyle geçtiğini belirten startını Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, “Yoğun bir Ekim ayı geçiriyoruz. Spor etkinliklerimiz devam ediyor. Sporcularımız çok büyük bir mücadele veriyor. Sporun Fethiye’nin tanıtımına çok büyük katkısı var. Fethiye’de çok büyük yarışmalara şahit olduk. En büyüğü Cumhurbaşkanlığı bisiklet turnuvasıydı. Babadağ etabı çok ilgi çekti. Tabi bu yarışmalarda büyük yarışları tamamlıyor. Herkese başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yarışların Türkiye’de ilk kez geçen sene Fethiye’de yapıldığına dikkat çeken Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, “Fethiye’de Ekim ayı spor festivalleriyle dolu. Bugünde kürek yarışıyla bu sene spor festivalini bitiriyoruz. Rowing beach sprint kürek yarışını geçen sene ilk biz yapmıştık. Federasyonda faaliyet programı içine aldı. Haftaya federasyonun yarışı var. Türkiye’ye bu sporu getirmenin de gururunu yaşıyoruz” dedi.

Yarışlar iki gün boyunca devam edecek.