Fethiye’de son günlerde meydana gelen motosiklet kazaları ve trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapan motosiklet sürücülerine yönelik olarak Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri birlikte ortak denetimler gerçekleştirdi.

Fethiye’de Üzümlü Yolu okullar bölgesinde artan şikayetler ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullanan sürücüler üzerinde Polis ve Jandarma ekipleri ortak denetimler yaptı. Bu denetimlerde araçlardaki eksiklik ve sürücülerin evrakları bir bir gözden geçirilirken, sürücü belgesi bulunmayan motosiklet sürücülerine cezai işlemler uygulandı.

Yetkililer polis ve jandarma olarak Fethiye’nin farklı noktaları ile değişik saatlerde gece ve gündüz demeden müşterek denetimlerin aralıksız yapılacağını belirtti. Uygulamayı gören vatandaşlar çok yerinde bir denetleme olduğunu belirterek, “Trafik kazalarının azaltılması yönünde güzel bir çalışma yapılıyor” ifadelerini kullandı.