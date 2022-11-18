Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ve bekçilere halkla ilişkiler ve iletişim semineri eğitimi verildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ve bekçilere halkla ilişkiler ve iletişim semineri eğitimi verildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik polisleri ile bekçilerden oluşan 125 kişiye Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Fatma Çakmak halkla ilişkiler ve iletişim semineri eğitimi verdi. İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, doğru iletişimin çok önemli olduğunu ifade ederek, emniyet güçlerinin vatandaşlarla doğru iletişimi kurup, sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturtabilmesi gerektiğini belirtti. Eğitimde polis ve bekçilerin vatandaşlarla daha sağlıklı iletişim kurulması amaçlanıyor.