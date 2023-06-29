Muğla’nın Fethiye ilçesinde bayram denetimlerini sıklaştıran trafik ekipleri, yapılan kontrollerde hem sürücüleri denetledi hem de bayramlarını kutladı. "Bu yolda sana güveniyoruz" sloganıyla yapılan bilgilendirmelerin ise yararlı olduğunu belirten vatandaşlar, örnek davranışları konusunda trafik ekiplerine teşekkür etti.

Fethiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri Kurban Bayramı’nda güzergahlarında bulunan muhtemel kaza riski yüksek yerlerde görünürlüğü ön planda tutarak, denetimler gerçekleştiriyor. Denetimler esnasında kontrol için durdurulan araçlar trafik yönünden denetlenirken, ekipler sürücü ve yolculara çikolata, kolonya ikramı yaptı. Trafik polislerinin örnek davranışı ise vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve memnuniyetle karşılandı. Ekipler ’Bu yolda Sana Güveniyoruz’ sloganıyla sürücülere bilgilendirme yaparken, asıl denetleme yapacak olanların sürücülere birlikte yolculuk yapan yakınlarının olduğuna dikkat çekildi.