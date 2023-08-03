Fethiye’de hizmet veren 19 taksi durağında çalışan şoförlerle, Fethiye İlçe Emniyet Müdürülüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri toplantı gerçekleştirdi.

Fethiye Trafik Büro Amirliği ekipleri günlerinin büyük bir kısmını trafikte geçiren taksi esnafı hakkında çokça şikayet gelmesi nedeniyle bir toplantı gerçekleştirdi. Cimer ve ihbar şikayetlerin değerlendiren ekipler, taksi esnafından daha özverili davranmasını, kurallara istinasız uymalarını istedi. Taksi esnafının da sorun, talep ve isteklerini dinleyen ekipler, toplantıların aralıklarla devam edeceğini belirttiler.

Fethiye Trafik Büro Amiri Gökhan Kam, "Taksi esnafi trafiği 24 saat kullanan bir meslek icra etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği kendilerine emanet olmaktadır. Bu nedenle zaman zaman vatandaşlardan gelen Cimer ve mail şikayetleri dikkate alınarak Fethiye Taksi esnafi ile toplantı icra etme kararı aldık. Denetleyici merci olmamız vesilesiyle gözlemlediğimiz eksikleri kendilerine ilettik. Özellikle taksimetre kullanımı ile ilgili var olan şikayetleri değerlendirdik. Toplantımız verimli geçmiştir. Belirli aralıklar ile tekrar edeceğiz" dedi.