Muğla’nın Fethiye ilçesinde KOM Grup Amirliği Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 140 litre etil alkol ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde sahte alkol yapımı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar çerçevesinde aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler tarafından M.B ile S.A.’nın ikametlerine operasyon düzenlendi. İkametlerde yapılan aramalarda 5 litrelik bidonlarda toplam 140 litre etil alkol ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.