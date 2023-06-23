Muğla’nın Fethiye ilçesinde oyuncak dükkanında çıkan yangında dükkan kullanılamaz hale gelirken, 3 dairede ise hasar meydana geldi.

Fethiye’nin Yeni Mahalle Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan oyuncak dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında oyuncak dükkanı kullanılamaz hale gelirken, bitişiğinde bulunan 3 dairede ise hasar meydan geldi. Yangında can kaybı ve yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.