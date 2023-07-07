Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çatalarık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Küçük (18) idaresindeki 48 AKD 063 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 48 AAB 929 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Küçük ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Küçük’e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Küçük doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük’ün ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.