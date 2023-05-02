Muğla’nın Fethiye ilçesinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil mermer dükkanına dalarken kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi, Atatürk Bulvarında, önündeki otomobile çarpmamak için manevra yapan R.M.K, aracının kontrolünü kaybetti. Otomobil takla atarak, mermer dükkanına girdi. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer otomobil sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.