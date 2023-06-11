Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Göcek Taşbaşı Mahallesi yakınlarında saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 ilk müdahale aracı ile karadan, 2 helikopter ve 2 uçak ile de havadan müdahale edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, yangından 5 dekarlık bir alanın zarar gördüğü belirtildi.