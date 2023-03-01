Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri depremzedelere yardımlarını sürdürüyor. Depremzedeler için portatif masa ve tabure üretimi yapan öğrenciler gönüllü çalışıyor.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri depremzedelere yardımlarını sürdürüyor. Depremzedeler için portatif masa ve tabure üretimi yapan öğrenciler gönüllü çalışıyor.

Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen proje çerçevesinde, öğrencileriyle masa ve tabure üretimi yapıyor. Üretilen masa ve taburelerin deprem bölgelerine kurulan çadırlarda kullanılacağını söyleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Timur Ergün, öğrenciler öğretmelerin gözetimi altında çalıştığını belirtti. İl genelinde üretimin devam ettiği öğrenilirken, tüm ilçelerden biriken masa ve tabureler il milli eğitim müdürlüğünce deprem bölgelerine gönderilecek.