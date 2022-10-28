Türk Kızılay Fethiye Şubesi, Kızılay Haftası dolayısıyla Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde elektrikli bisiklet, motosiklet, bisiklet ve elektrikli scotter sürücülerine “reflektif yelek” dağıttı.

Türk Kızılay Fethiye Şubesi, Kızılay Haftası dolayısıyla Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde elektrikli bisiklet, motosiklet, bisiklet ve elektrikli scotter sürücülerine “reflektif yelek” dağıttı.

Sahil bandında gerçekleşen etkinliğe Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Türk Kızılay Fethiye Şube Başkanı Burhanettin Tuna, trafik ekipleri ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

Trafik kontrolü esnasında gece görüşünün arttırılması adına elektrikli bisiklet, motosiklet, bisiklet ve elektrikli scotter sürücülerine fosforlu gömlek dağıtımı yapıldı. Emniyet Müdürü Dadaşoğlu kask takan motosiklet sürücülerine de teşekkür etti.

Konu hakkında açıklama yapan Türk Kızılay Fethiye Şube Başkanı Burhanettin Tuna, “Fethiye’de çok fazla elektrikli bisiklet, motosiklet, bisiklet ve elektrikli scotter kullanıcı var. Son dönemlerde birçok trafik kazası meydana geldi. Bunun önüne geçmek adına Türk Kızılay Fethiye Şubesi olarak temin ettiğimiz fosforlu gömlekleri, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz işbirliğinde dağıtıyoruz. Amacımız burada bir farkındalık oluşturmak. Kazaların önüne geçilmesi adına emek harcayan emniyet teşkilatımıza ve duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu açıklamasında, “Emniyet teşkilatı olarak ilk görevimiz, önleyici olabilmek. Kaza ve diğer hususlarda önleyici hizmetlere ağırlık vererek, bunları engelleyebiliyorsak başarılıyız demektir. Türk Kızılay Fethiye Şubesi işbirliğinde elektrikli bisiklet, motosiklet, bisiklet ve elektrikli scotter sürücülerinin gece görünür olabilmeleri için fosforlu gömlek giymeleri gerekiyor. Trafik olarak bizim 5 kırmızı çizgimiz var. Yayaların geçiş önceliği, emniyet kemeri, hız, alkol ve cep telefonu. Biz hususlara dikkat edersek, kaza sayıları hızla azalacaktır” dedi.