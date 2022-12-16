Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesi’nde park halindeki elektrikli motosiklet çalındı. Motosiklet sahipleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Göcek İlçe Jandarma Komutanlığı ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri elektrikli motosikleti bulmak için harekete geçti. Yapılan operasyonda S.D. isimli şahıs motosikletle beraber yakalandı. Şüpheli S.D. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Muğla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Toprakçı: “İhtiyaç sahibi ailelerin istek ve talepleri belirleniyor”

Muğla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Toprakçı: “İhtiyaç sahibi ailelerin istek ve talepleri belirleniyor”

Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosiklet hırsızlığı ile ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, elektrikli motosiklet sahibine teslim edildi.

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