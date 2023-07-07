Muğla’nın Fethiye ilçesinde her Cuma kurulan Üretici Pazarı’nda bu hafta sebze fiyatları geçen haftaya göre fazla değişmezken meyve fiyatları cep yakıyor.

Fethiye’de Kurban Bayramı sonrası ilk üretici pazarı kuruldu. Havanın sıcak olmasına rağmen oldukça kalabalık olan pazarda sebze fiyatları geçen haftaya göre aynı seviyelerde olduğu görülürken, meyve fiyatları ise yüksek fiyatları ile dikkat çekti. Yaz mevsiminin gözde meyvesi sayılan karpuzun kilosu 8,5 TL, kayısı 50 TL, üzüm 40 TL, çilek 60 TL, kiraz 50 TL, muz 40 TL, şeftali 40 TL, erik 40 TL iken sebzelerden biber 20 TL, marul 15 TL, patlıcan 10 TL, soğan 15 TL’ye satılıyor.

Vatandaşlar pazardaki meyvelerin fiyatlarının yüksek olmasına tepki göstererek, "Bu ürünlerin hepsi yaz meyvesi. Mevsiminde fiyatlarının uygun olması gerekirken tam tersine daha da yukarı doğru çıkıyor" ifadelerini kullandı.