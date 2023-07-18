Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve Toplum Destekli Büro Amirliği koordinelerinde Kur’an Kursu öğrencilerine muhtemel kazalara karşı güvenli trafik eğitimi verildi. Kur’an kursu öğrencileri, polis araçlarına da bindirilip çevre gezisi yaptırılırken huzur ve asayişin sağlanmasında polisin görevleri de anlatıldı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve Toplum Destekli Büro Amirliği koordinelerinde Kur’an kursu öğrencilerine muhtemel kazalara karşı güvenli trafik eğitimi verildi. Fethiye Altınkalem erkek Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik olarak güvenli trafik eğitimi uygulamalı şekilde verilirken Kur’an kursu öğrencilerinin soruları da cevaplandırıldı. Kur’an kursu öğrencileri polis araçları ve polis motorlarına bindirilip çevre gezisi de düzenlenirken, Toplum Destekli Polislik çerçevesinde de bilgilendirmeler yapıldı. Fethiye Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amiri Gökhan Kam öğrencilerin muhtemel trafik kazalarına karşı bilgilendirmelerini sağladıklarını belirterek, "Ayrıca polis sevgisini de her yönüyle Kur’an kursu öğrencilerimize de anlatma fırsatı bulduk" dedi.