Muğla’nın Fethiye ilçesinde yapılan baskında Satranç ve Tavla Oynamayı Sevenler Derneği adı altında kumar oynadığı tespit edilen 35 kişiye 141 bin 925 TL ceza uygulanırken, iki şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yapılan baskında Satranç ve Tavla Oynamayı Sevenler Derneği adı altında kumar oynadığı tespit edilen 35 kişiye 141 bin 925 TL ceza uygulanırken, iki şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karaçulha Mahallesi’nde bir dernekte kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Fethiye Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen arama kararına istinaden Santranç ve Tavla Oynamayı Sevenler Derneği ’nde yapılan aramada tombala isimli oyun oynanmasına yönelik iki monitör ve sabit masayı gösterir kamera sistemi olduğu kaba üst aramasında oyunda kullanılan renkli jeton ve pulların olduğu tespit edilerek, malzemelere el konuldu. İçeride bulunan şahısların ifadeleri alınarak, 35 kişiye 141 bin 925 TL idari yaptırım uygulandı. Şüpheliler V.İ. ve kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan 4 kaydı bulunan A.B.K. gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca söz konusu yerin dernek faaliyetinde olmadığı, vergi levhası alarak cay bahcesi-kıraathane faaliyet koduyla ticaret yaptığı anlaşılarak, ruhsatsız faaliyette bulunduğundan zabıta unsurları çağrılarak iş yeri mühürlendi. İş yerinde çalışan bir kişinin de sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi.