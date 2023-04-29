Fethiye’de, uyuşturucu satıcısına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken uyuşturucuyu sakladığı yer ise "pes" dedirtti.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Fethiye ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin seyahat ettiği araca operasyon yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, kulaklık içine saklanmış 80 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli U.C. (25) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.