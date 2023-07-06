Fethiye’de düzenlenen operasyonda, kumar oynayanlara para cezası kesilirken, kumar oynatan 2 kişi gözaltına alındı.

Fethiye’de yasadışı kumar oynatan işletmelere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Fethiye’de bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine Fethiye Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti. Operasyonda 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Polis ekipleri masa üzerinde bulunan iskambil kağıtlarını ve kumar için masada bulunan 950 TL paraya el koydu. Kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 220 TL para cezası kesildi. Kumar oynattığı gerekçesiyle iş yeri sahipleri E.A. ve H.Ö. gözaltına alındı.