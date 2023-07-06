Fethiye’de düzenlenen operasyonda, kumar oynayanlara para cezası kesilirken, kumar oynatan 2 kişi gözaltına alındı.

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Fethiye’de yasadışı kumar oynatan işletmelere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Fethiye’de bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine Fethiye Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti. Operasyonda 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Polis ekipleri masa üzerinde bulunan iskambil kağıtlarını ve kumar için masada bulunan 950 TL paraya el koydu. Kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 220 TL para cezası kesildi. Kumar oynattığı gerekçesiyle iş yeri sahipleri E.A. ve H.Ö. gözaltına alındı.