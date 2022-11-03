Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir kişiyi gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir kişiyi gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Fethiye’de bulunan bir otelde kadınla kalan kişinin, kendilerini polis olarak tanıtıp odaya girenler tarafından kelepçelenerek yere yatırıldığı, telefon ve parasının gasp ettikleri ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kameralarla kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.