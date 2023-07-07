Tatil için Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen ve 24 Mayıs’ta kaybolan Avustralya’lı Nil Cooper Kelebekler Vadisi yakınlarında ölü bulundu.

Fethiye’de 1,5 aydır kayıp olarak aranılan Avustralya’lı turistin cesedine ulaşıldı. Tatil için Fethiye’ye gelen Avustralya’lı Neil Cooper yürüyüş için çıktığı Kayaköy’den 24 Mayıs’ta son mesajını atmış o günden bu yana aranıyordu.

Avustralya’lı Cooper’in cansız bedenine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Mahalle Afet Gönüllüleri tarafından Fethiye Kelebekler vadisinin üst bölgesinde ulaşıldı. Cooper’in yaklaşık 30 metre yükseklikten düştüğü tahmin ediliyor.