Olay, Fethiye ilçesi tarihi Likya Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi Likya Yolu’nda yürüyüşe çıkan Altay Tuğberk Y. (27), Korsan Koyu mevkiinde çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla bulunduğu alandan inemeyen Yücel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen JAK timi tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarılan Yücel’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.

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