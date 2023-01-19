Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi Trafik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ana arterler ile ara sokaklarda kaldırım ve yolları işgal edenlere yönelik detaylı bir denetim gerçekleştirdi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi Trafik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ana arterler ile ara sokaklarda kaldırım ve yolları işgal edenlere yönelik detaylı bir denetim gerçekleştirdi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi Trafik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile yapılan denetimlerde kaldırım ve yolları işgal eden esnaf uyarıldı. Sokak ve caddelerdeki işgalleri önlemek adına çalışma başlatan ekipler, Muğla Makası ve Süleyman Demirel Bulvarı’nda yaya geçitlerine, nizami parklara engel olan ve görüntü kirliliğine neden olan malzemelerin kaldırılmasını istedi. Uyarılara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.