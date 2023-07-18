Fethiye Kaymakamlığı Turizm Danışma Bürosu, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı, Fethiye Bölge Trafik Amirliği ile Muğla Turist Rehberleri Odası ve TURSAB Batı Akdeniz Fethiye Bölge Temsil Kurulu Başkanlığı işbirliğinde kaçak acentacılık ve rehbersiz tur denetimleri gerceklestirildi.

Seydikemer Zorlar, Kayadibi Mahalleleri ile Saklikent Kanyonu ve Saklikent Rafting parkurlarinda yapılan denetimlerde tur ve transfer araçları, jip safari turları ve rafting faaliyetleri denetledi. Çok sayıda işletmeye eksiklikleri ve rehbersiz tur düzenledikleri için işlem yapıldı. Ayrıca, Saklıkent Kanyonunda ve çevresinde de kokartsız rehberlik yapan kişiler ile belgesiz rafting faaliyeti yürüten acentalara geçit verilmedi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre Fethiye ve Seydikemer’de denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.