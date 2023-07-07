Fethiye’de gerçekleştirilen ’Huzur ve güven’ uygulamasında gözaltına alınan 34 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği personelinin katılımıyla son bir haftada kentteki eğlence merkezleri, iş yerleri ve umuma açık alanlarda huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulama çerçevesinde harekete geçen ekipler farklı suçlardan araması olan 34 şüpheliyi yakaladı.

Bazı şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde, 4 ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi. Denetimlerde 6 iş yerine saat 22.00’dan sonra alkol satışı yapmak, canlı müzik belgesi olmadan müzik yapmak, ve sigortasız işçi çalıştırmaktan 975 bin 217 idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.