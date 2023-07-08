Muğla’nın Fethiye ilçesinde "Huzur Fethiye" adıyla gerçekleştirilen uygulamada 637 kişi sorgulandı, 1 aranan şahıs yakalandı.

Fethiye İlçe Emniyeti vatandaşları huzurlu ve güvenli yaşamalarını devam ettirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Narkotik TEM ekipleri toplam 89 personelin katılımı Fethiye’de Tarihi Paspatur Çarşısı’nda bulunan eğlence yerlerinde “Huzur Fethiye” adıyla uygulama gerçekleştirdi. 637 kişinin sorgulandığı uygulamada 1 aranan şahıs bir de yoklama kaçağı yakalandı. 7 ve 8 Temmuz 23.00-01.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamada 8 işletmeye kapalı alanda sigara içirmekten, sigortasız işçi çalıştırmaktan ve kimlik bildirimi yapmamaktan idari cezalar yazıldı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden "Huzur Fethiye" uygulamaların devam edeceği bildirildi.