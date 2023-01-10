Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı himayelerinde Ceza İnfaz Kurumları tarafından düzenlenen “Kitap İyileştirir” adlı kitap bağış kampanyası, ülke genelinde olduğu gibi Fethiye’de de başlatıldı. Kampanya törenine katılan Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman; "Kitap okumak bir insanın ufkunu geliştiren, herkesin muhakkak boş zamanlarını değerlendirmesi gereken bir etkinliktir” dedi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı ise "Hükümlü ve tutuklularımız boş zamanlarını etkin geçirebilmesi ve aynı zaman da kendilerine katkı sunabilmesi amacıyla kütüphaneler oluşturuluyor” şeklinde konuştu.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı himayelerinde Ceza İnfaz Kurumları tarafından düzenlenen “Kitap İyileştirir” adlı kitap bağış kampanyası, ülke genelinde olduğu gibi Fethiye’de de başlatıldı. Kampanya törenine katılan Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman; "Kitap okumak bir insanın ufkunu geliştiren, herkesin muhakkak boş zamanlarını değerlendirmesi gereken bir etkinliktir” dedi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı ise "Hükümlü ve tutuklularımız boş zamanlarını etkin geçirebilmesi ve aynı zaman da kendilerine katkı sunabilmesi amacıyla kütüphaneler oluşturuluyor” şeklinde konuştu.

Ceza infaz kurumundaki tutuklu ve hükümlülere okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde devam eden "Ceza İnfaz Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" Fethiye Adliyesi girişinde düzenlenen törenle başlatıldı. İlçedeki bir alışiveriş merkezi ve Fethi Adliyesi girişinde açılan stant 15 Şubat’a kadar kitap bağışları kabul ederek, ülke genelinde bulunan Ceza İnfaz Kurumları’nın envanterine kayıt edilecek. Törende, kampanya dahilinde çeşitli okullardan ve daire amirlerince getirilen kitaplar ise stant görevlileri tarafından kayıt altına alındı. Öğrenciler de getirdikleri kitapları yetkililere teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

"Kitap okumak bir insanın ufkunu geliştirir"

Törende konuşan Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman; "Bugün anlamlı bir etkinlik için burada bulunmaktayız. Değerli bakanlığımızın tüm Türkiye’de aynı anda başlattığı kitap bağış kampanyasına biz de ilçe kaymakamlığı olarak tüm kamu kuruluşlarımız ile birlikte elimizden geldiğince destek olmak üzere geldik. Kitap okumak bir insanın ufkunu geliştiren, herkesin muhakkak boş zamanlarını değerlendirmesi gereken bir etkinlik. Biz bunları okullarımızda, sosyal ortamlarda mümkün mertebeyle anlatmaya çalışıyoruz. Fethiye adliye teşkilatımızın, başsavcımızın öncülüğünde yapılmış olan bu etkinliğin, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm destek de bulunan kamu kuruluşlarımıza, vatandaşlarımıza önümüzdeki süreçte devam edecek, kampanyalarımıza desteklerinden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“Cezaevlerinde nitelik ve nicelik arttırılmaktadır”

Kitap bağış kampanyası hakkında bilgiler veren Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı ise "Ceza ve Güvenlik Tedbiri infazımızın en temel amacı hükümlünün tekrar ceza işlemesinin önüne geçmektir. Kişinin infazını tamamladıktan sonra tekrardan topluma entegre edilmesi, güçlü yanlarının ortaya çıkarılması ve topluma uyum sağlayabilmesidir. Bu temel amacı gerçekleştirmek üzere ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklularımız boş zamanlarını etkin geçirebilmesi aynı zamanda kendilerine katkı sunabilmesi amacıyla kütüphaneler oluşturmuştur. Bu kütüphanelerin nitelik ve niceliğini arttırılması üzerine Adalet Bakanlığımızca çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede de 2023 yılında Ceza Tedbirleri Genel Müdürlüğümüz koordinesinde tüm Türkiye’de ’Kitap iyileştirir’ sloganıyla ceza infaz kurumu kütüphanelerince kitap bağış kampanyası başlamış bulunmaktadır. Kampanya 15 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek. Bu çerçevede Fethiye’de de hem AVM içerisinde hem de adliyemizin girişinde 2 adet kitap bağış standımız kurulmuştur. Saat sabah 09:00 akşam 18:00 saatleri arasında kitap bağışlarımız buradan kabul edilecektir. Vatandaşlarımız gelip burada fiilen kitap teslim edebilecekleri gibi kargo yolu ile de cezaevi kütüphanemize de bağışta bulanabilecektir" diye konuştu.

Fethiye’de bulunan alışveriş merkezindeki kampanyanın açılış törenine Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, hakimler, savcılar, daire amirleri ve öğrenciler ile diğer yetkililer katıldı.