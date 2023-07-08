Fethiye’de yerli ve yabancı turistlerin alışveriş etmeleri için belirli dükkanlara götürerek haksız kazanç sağlayan hanutçulara, ceza kesildi.

Fethiye’nin turizm merkezlerinden olan Hisarönü Barlar Sokağı’nda kaymakamlık koordinesinde hanutçuluk ve hijyen denetimi yapıldı. Fethiye Kaymakamlığı Hanutculukla Mücadele ve Turizm Denetleme Komisyonu tarafından yapılan denetimlerde jandarma, polis, zabıta, maliye ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri hazır bulundu. Hanutçuluk, mutfak ve gıda hijyeni, kayıtsız işçi çalıştırma ve işyeri ruhsatı gibi farklı konularda denetimlerini gerçekleştiren ekipler, hanutçuluk yapan kişileri ve işyerinde eksiği bulunan mekanları tespit etti. Ekipler eksiği olan işyerlerine uyarıda bulunulup, toplamda 65 bin TL idari para cezası kesti. Yerli ve yabancı turistler huzurlu bir tatil geçirmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade eden turizm komisyonu ekipleri, ilk tespitte 3 gün, ikinci tespitte 15 gün, üçüncü tespitte ise 30 gün işyerlerinin kapatılacağını belirttiler.