Muğla’nın Fethiye ilçesinde ’Geleceğe nefes, insanlığa nefes’ sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Fethiye’nin Göcek Mahallesi Kavakpınarı mevkiisinde ’geleceğe nefes, cumhuriyete nefes’ sloganıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. 81 ilde eş zamanlı olarak saat 11.11’de başlatılan etkinlikte, yanan orman alanları yeniden yeşillendirildi. Etkinlikte farklı türlerde 5 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte konuşan Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, tüm Türkiye’de devam eden ağaçlandırma faaliyetlerinin önemine değinerek, “Çok güzel bir gün. Ülkemizin 81 ilinde, orman teşkilatının bulunduğu her yerde şu anda ağaçlandırma faaliyetleri devam ediyor. Biz de orman teşkilatımızın seçtiği bu güzel bölgede, daha önce yanan alanı yeşillendirmek için çalışıyoruz. Katkı veren herkese, tüm kurumlara ve özellikle öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bugün saat 11.11’de ağaçlandırma faaliyetine başladık. Yeşil bilincini artırmak, yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını yaygınlaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“5 bin fidanla ağaçlandırmaya katkıda bulunuyoruz”

Fethiye Orman İşletme Müdürü Hakan Duman da yaptığı açıklamada, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında 3,5 hektarlık alanda 5 bin fidan dikildiğini belirterek, “Bugün, işletme müdürlüğümüz Göcek Şefliği’nde geniş bir alanda ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunuyoruz. Bu yılki etkinlikler, genel müdürlüğümüzün ’Geleceğe nefes, insanlığa nefes’ sloganı çerçevesinde gerçekleştiriliyor” diye konuştu.