Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göç ile mücadele kapsamında yapılan huzur uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Fethiye’de düzensiz göçmenlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede sorumluluk alanında yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk binalar, umuma açık mekanlar, terminaller ve toplu taşıma duraklarında denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde kimlik kontrolü yapılırken, Fethiye Otogarı, toplu taşıma durakları ile Fethiye sebze ve meyve hali de uygulama noktaları arasındaydı.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik denetim ve uygulamaların rutin olarak aralıklarla devam edeceği belirtildi.