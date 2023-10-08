Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın üçüncü ve son ayağı sona erdi.

Fethiye’nin Esenköy Mahallesi’nde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın üçüncü ve son ayağı tamamlandı. Akdeniz Off Road Park’ta düzenlenen şampiyonaya 36 sporcu katıldı. Sporcular, 550 metre uzunluğundaki parkurda birbirinden zorlu yapay engelleri geçerek dereceye girmek için mücadele etti.

Süper Enduro GP ve prestij kategorisinde Rafet Karakuş, gençlerde Mert Koç, ustada Aykut Kızıltan, veteranda Recep Bahadır Çaktı ve hobi kategorisinde Gökhan Gökçe, Türkiye şampiyonu oldu. Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, “Fethiye’de dünya enduro şampiyonası ve Motocross şampiyonaları yıllarca yapıldı. Fakat bu sene bir ilki yaşıyoruz. Süper Enduro Şampiyonasının şampiyonlarının belirlendiği son ayak yarışı yapıldı. Yarışlar çok güzel bir atmosferde ve kazasız sona erdi” diye konuştu.