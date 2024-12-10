Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen minibüsün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Enes Y. idaresindeki 07 BBL 394 plakalı minibüs Fethiye-Ölüdeniz yolu Oluklu mevkiinde devrildi. Yapılan ihbar sonrasında kaza yerine kısa zamanda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi. Devrilen minibüsün altında kalan sürücüyü çıkarmak için ekipler yoğun çaba sarf etti. Kazada yaşamını yitiren Enes Y.’nin cenazesi savcının talimatı ile Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.