Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Fethiye’de Şövalye Adası açıklarında deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramının97’inci yıl dönümü nedeniyle denize çelengi Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Fethiye Liman Başkanı Abdurrahman Kara, ve diğer yetkililer bıraktı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle açıklama yapan Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, "Tüm deniz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Göcek’te başlatılan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları Fethiye’de devam ediyor. Tüm halkımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramını tebrik ediyorum” dedi.