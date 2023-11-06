Fethiye’de ’Temiz Deniz Temiz Türkiye’ etkinliği kapsamında deniz dibi temizliği, kıyı temizliği ve deniz ekosistemini arttırmak için 200 bin yavru balık salımı yapıldı.

Muğla Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Daha Temiz Deniz Daha Temiz Türkiye” temalı etkinlikte Büyüksamanlık Plajı’nda dip ve kıyı temizliği çalışması yapıldı. Fethiye Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katılımlarıyla yapılan temizlikte dalgıçlar tüplü dalış gerçekleştirerek, demir sopa, cam ve plastik şişeler ve farklı atıkları karaya çıkardı. Öğretmen ve öğrenciler ise plaj içinde çevre temizliği yaptı. Etkinliğe katılan Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, gelecek nesillere daha temiz çevre bırakmak için herkesin duyarlı olmasını istedi.

200 bin levrek yavrusu denize salındı

Temizlik etkinliğinin ardından deniz ekosistemini canlandırmak ve balık popülâsyonu arttırmak için 200 bin yavru levrek salımı gerçekleştirildi. Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Alpaslan Selçuk ve Muğla Valili İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerin de bulunduğu etkinlikte levrek yavrularının denizle buluşması renkli görüntüler oluşturdu.