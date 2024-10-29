29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıldönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla’nın Fethiye’de de coşkulu bir törenle kutlandı. Fethiye halkının yoğun ilgi gösterdiği kutlama töreninde, öğrencilerin sunduğu birbirinden güzel gösteriler büyük alkış aldı.

Fethiye Şehir Stadı’ndaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıldönümü törenine Fethiye halkı yoğun ilgi gösterirken, tören boyunca ellerinde Türk bayraklarıyla cumhuriyet Bayramı coşkusuna katıldı. Törende ilk olarak Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Garnizon Komutanı Dz. Alb. Emre Ahmet İnal halkın ve öğrencilerin bayramını kutladılar. Törende cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş geleceğe umutla baktıklarını ifade ederek, “Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Fikri hür, vicdanı hür, milli ve manevi değerleri güçlü, Cumhuriyeti yaşatacak olan nesiller yetiştirerek, geleceğe umutla bakıyoruz. Atalarımızdan aldığımız bu şanlı mirasa onlara duyduğumuz minnetle sonsuza dek sahip çıkma sözü veriyoruz. Bu duygularla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Büyük cumhuriyet destanının 101.yılı kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Törende Gülşen Gökçe Spor Lisesi öğrencilerinin bireysel hareketleri yoğun alkış alırken, ekibin Türk Bayraklı gösterisi de hayranlıkla izlendi. Güneşli ve güzel bir havadaki törende Türk Hava Kurumu paramotor gösterileri 10. Yıl Marşı eşliğinde muhteşem bir gösteri sundu.