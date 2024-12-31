Fethiye’de meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çekiciye çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Fethiye karayolu Çatalarık Mahallesi’nde yaşanan kazada, Meftun C. (36) yönetimindeki 48 ARL 612 plakalı çekici, Eyüp S. (19) idaresindeki 41 AEV 671 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yüklü çekici devrilirken, otomobil bir direğe çarparak durabildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda, otomobil sürücüsü Eyüp S. ile araçta bulunan Yunus Emre F. (26) ve Eda F. (33) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Antalya-Fethiye karayolundaki trafik akışı bir süre polis kontrolünde sağlandı.