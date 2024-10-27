Muğla’nın Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Fethiye’de yaşanan iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Koçali A.’nın (30) kullandığı 48 ASL 886 plakalı motosiklet, Foça Mahallesi Barış Manço Bulvarı’nda devrildi. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen sürücünün ailesi derin üzüntü yaşadı.

F.E.G. (16) idaresindeki 48 ABN 904 plakalı motosiklet de Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda devrildi. Kazada sürücü ile 19 yaşındaki Muhammet Aziz E. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammet Aziz E. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı.