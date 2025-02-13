Muğla’nın Fethiye ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen yaşlı adamın organları iki hastaya umut oldu. Uzman ekip tarafından alınan böbrekler ve karaciğer, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere İzmir’e götürüldü.

Fethiye’de iki gün önce beyin kanaması geçiren 74 yaşındaki hasta, özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanın dün beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi, yaşlı adamın organlarını bağışlama kararı aldı. Nakil sürecini hızla başlatan hastane yetkilileri, İzmir ile iletişime geçti. Gece saatlerinde İzmir’den gelen uzman ekip tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla hastanın iki böbreği ve karaciğeri alındı. İzmir’e götürülen organlar, nakil bekleyen hastalara umut oldu.