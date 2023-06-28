Kurban Bayramı tatilini Muğla’nın Fethiye ilçesinde geçirmek isteyenler, Fethiye-Ölüdeniz yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştururken, tatilciler Kumburnu Tabiat Parkı yoluna gönderilmedi. Plajlar ise tıklım tıklım doldu.

Kurban Bayramı tatili ile birlikte, Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesine yoğun bir talep yaşandı. Ovacık-Ölüdeniz arasında yoğun araç kuyrukları oluştu. Kumburnu Tabiat Parkı’na giden yoldaki kavşaklarda jandarma ekipleri önlem alarak, araçları farklı yollara yönlendirdi. Uzun süre kuyrukta beklemeyi istemeyen bazı tatilciler de yürüyerek denize ulaşmaya çalıştı. Her şeye rağmen plaja ulaşabilen tatilciler Kumburnu ve Belcekız plajlarını doldurdu. Sıcaktan bunalan tatilciler, Ölüdeniz’in turkuaz suyunda serinledi. Macera tutkunu tatilciler ise su sporları yaparak stres attı.