Muğla’nın Fethiye ilçesinde depremzedeler için ’askıda sebze ve meyve’ kampanyası başlatıldı. Esnaflar ve pazarda alışveriş yapan vatandaşlar kampanyaya destek veriyor.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde depremzedeler için ’askıda sebze ve meyve’ kampanyası başlatıldı. Esnaflar ve pazarda alışveriş yapan vatandaşlar kampanyaya destek veriyor.

Fethiye’de konaklayan depremzedeler için Cuma günleri kurulan üretici pazarı girişinde askıda sebze ve meyve kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek vermek isteyen esnaf ve vatandaşlar pazarın girişinde bulunan zabıta ofisine meyve ve sebze getiriyor. Getirilen meyve ve sebzeler depremzedelere ulaştırılmak üzere kayıt altına alınıyor. Fethiye Sabit Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası, Fethiye Ziraat Odası ve Fethiye Afet Gönüllüleri işbirliğinde hayata geçirilen kampanya sayesinde küçük büyük demeden yardım toplanması hedefleniyor.

Kampanyaya gönüllü olarak destek veren iş insanı Doğuş Çelik, “Vatandaşlarımızın bütçelerine göre yardım yapabilmesi için fırsat oluşturduk. Afetten etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırmak isteyenlere aracı oluyoruz. Vatandaşlar evine aldığı meyve ve sebzeden, afetzedelere de alarak bize teslim ediyor. Bizlerde tutanak tutarak depremzedelere ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız küçük, büyük demeden yardımını yapabiliyor” dedi.

Afet Gönüllüleri sorumlusu Görkem Göktaş ise, “Kampanyanın sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde daha çok kişiye ulaşabiliyoruz. Damlaya damlaya göl olur felsefesiyle yola çıktık. Burada olduğu gibi duyuru yaparak, pazar günü de Günlükbaşı pazarında kampanyayı sürdüreceğiz” diye konuştu.