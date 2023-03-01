Afet Farkındalık Eğitmeni M. Serhat Karagöz tarafından AFAD adına, Fethiye Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine yönelik, Afet Farkındalık Eğitimi düzenledi.

Afet Farkındalık Eğitmeni M. Serhat Karagöz tarafından AFAD adına, Fethiye Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine yönelik, Afet Farkındalık Eğitimi düzenledi.

1-7 Mart 2023 Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Afet Farkındalık Eğitmeni M. Serhat Karagöz ve Afet yönetimi teknikeri Tuncer Dur tarafından Fethiye Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine yönelik afet farkındalık ve yangın eğitimi düzenlendi.

Eğitimde ilçedeki afet türleri, afetler öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği, deprem anında doğru davranış şekilleri, acil çağrı numarası, AFAD acil uygulaması ve ilçemizdeki afet ve acil durum toplanma alanları ile geçici barınma alanları vb. konular hakkında bilgiler aktardı. Afet yönetimi teknikeri Tuncer Dur ise yangının tanımı, ev ve orman yangınları ve dikkat edilmesi gerekli hususları ile yangın çeşitleri ve söndürme teknikleri konularında bilgiler aktardı.