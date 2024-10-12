Fethiye’de düzenlenen 5. Uluslararası Spor Festivali, açık su yüzme yarışlarıyla heyecan dolu anlara sahne oldu.

Fethiye’de düzenlenen "5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali" kapsamında, Ölüdeniz’de gerçekleştirilen açık su yüzme yarışı büyük ilgi gördü. Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalin ikinci haftasında, 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda düzenlenen yarışlara ve bayrak mücadelesine 19 ülkeden 231 sporcu yarıştı. Yüzme yarışlarına toplamda 1731 sporcu katıldı.

1500 metre genel klasman erkekler kategorisinde, Ögeday Samatlı birinci, Duygun Yurteri ikinci, Omar Daaboul ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Sıla Pazar, ikinciliği Zeynep Özertanlar, üçüncülüğü ise Nil Yıldız kazandı. 3000 metre genel klasman erkekler yarışında Duygun Yurteri birinci olurken, Okan Ulaş ikinci ve Umut Gürsel üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar 3000 metrede ise Zeynep Balto birinci, Seçil Koldaş ikinci ve Elif Can üçüncü oldu.

“Gururluyuz Ve Üzerine Koyarak Etkinliklerimize Devam Edeceğiz”

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene beşincisini düzenlediğimiz spor festivalini geçen hafta bisiklet yarışıyla başlattık. Bugün de açık su yüzme yarışları start aldı. Yarın Kelebekler Vadisi’nden Ölüdeniz’e 6000 metrelik yüzme yarışı olacak. Ortam çok güzel. Sporcu çekme adına sıkıntı yaşamıyoruz çünkü ambiyans mükemmel. 19 ülkeden 231 sporcu katıldı. Sadece yüzmede 4 kategoride 1731 sporcu yarışacak. Gururluyuz ve üzerine koyarak etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

“Fethiye’nin bu güzel denizinde yüzmek çok zevkliydi”

Kadınlar 3000 metrede birinci olan Zeynep Balto ise ilk defa bu yarışa katıldığını belirterek, "Açık su deneyimim var ama ilk defa bu yarışa katıldım. Fethiye’nin bu güzel denizinde yüzmek çok zevkliydi. Bu güzel organizasyon için teşekkür ederim" dedi.

“Farklı sporlar için Fethiye’yi tercih ediyorum”

Erkekler 3000 metrede birinci olan Duygun Yurteri de, "Geçen sene de katılmıştım. Tüm parkurlarda yarışıyorum. Burası çok keyifli. Hava ve suyu çok güzel. Farklı sporlar için Fethiye’yi tercih ediyorum" diye konuştu.