Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Üzümlü Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. yakalandı. Adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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